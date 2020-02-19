19.02.2020, 17:34
Режиссёр «Сватов» сообщил, что седьмой сезон будет последним
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр сериала «Сваты» Андрей Яковлев сообщил, что седьмой сезон сериала, вероятнее всего, станет последним, пишет Газета.Ru.
Сейчас, как отметил режиссёр, главная цель – сделать новый сезон отличным. Яковлев добавил, что за семь лет внешность актёров существенно изменилась, поэтому пришлось переделывать сценарий.
Отметим, что съёмки седьмого сезона «Сватов» начались в начале этого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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