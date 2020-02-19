ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр сериала «Сваты» Андрей Яковлев сообщил, что седьмой сезон сериала, вероятнее всего, станет последним, пишет Газета.Ru.



Сейчас, как отметил режиссёр, главная цель – сделать новый сезон отличным. Яковлев добавил, что за семь лет внешность актёров существенно изменилась, поэтому пришлось переделывать сценарий.



Отметим, что съёмки седьмого сезона «Сватов» начались в начале этого года.