08.01.2020, 17:10
Режиссёр «Великого Гэтсби» снимет фильм по роману «Мастер и Маргарита»
ИА «Ореанда-Новости». Австралийский режиссёр Баз Лурманн, снявший в Голливуде «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», пишет «Интерфакс».
Режиссёр сообщил, что хотел получить права на экранизацию уже очень давно, так как у него в течение 20 лет была «невероятная связь» с этим романом.
Продюсером картины стала Светлана Мигунова-Дали, которая является правообладателем на экранизацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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