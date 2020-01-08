ИА «Ореанда-Новости». Австралийский режиссёр Баз Лурманн, снявший в Голливуде «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», пишет «Интерфакс».



Режиссёр сообщил, что хотел получить права на экранизацию уже очень давно, так как у него в течение 20 лет была «невероятная связь» с этим романом.



Продюсером картины стала Светлана Мигунова-Дали, которая является правообладателем на экранизацию.