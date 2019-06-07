Мероприятие под названием "Времена и эпохи" продлится до 16 июня.Участниками открытого сегодня фестиваля станут тысячи любителей истории со всего мира.Так на Тверском бульваре гостей фестиваля ожидают арабские купцы X-XII веков, которые прошли Великий Шёлковый путь от средневекового Египта до новгородских земель. На этой площадке можно увидеть повседневную жизнь жителей Арабского халифата, Византии, Хазарского каганата и Руси. Московию XVI века можно лицезреть на Бульварном кольце. На Покровском бульваре расположились представители династии Рюриковичей. Здесь о своём присутствии гостям напомнит оттиск на печатном станке. Русскую армию времён правления французского императора Наполеона можно увидеть на Чистопрудном бульваре. Зрителям представится картина из жизни французской столицы, занятой русскими войсками. Более современный Париж можно увидеть на другой площадке - "Прогулка в стиле ретро". Она будет интересна всем тем, кто увлекается историей моды и костюма, а также тем, кто любит французские шоколадные трюфели. В парке "Коломенское" расположились крестоносцы времён английского короля Ричарда Львиное Сердце. На Гоголевском бульваре демонстрируются события начала прошлого века - история Первой мировой войны разыграна перед зрителями. Для всех, кто ностальгирует по советским временам, на площади Славы откроется "Коммунальная страна", повествующая о послевоенном периоде в стране. А на бульваре Дмитрия Донского будет работать площадка "Пионерия имени Спартака". Всё о пионерском движении будет представлено здесь.