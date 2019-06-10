ИА «Ореанда-Новости». 20 июля на территории музея-заповедника «Коломенское» в восьмой раз пройдёт фестиваль славянского искусства «Русское поле». В этом году на него приедут свыше 3 тыс. участников из 60 регионов нашей страны.

Подготовлена масштабная программа: мастера-ремесленники представят свои изделия, туроператоры познакомят с интересными этно-маршрутами России, гончары и кузнецы научат своему ремеслу, все гости фестиваля смогут поучаствовать в древнерусских играх.

На одной из десяти площадок фестиваля, «Поляне сказок», весь день будут показывать яркие постановки по мотивам народных сказок. В этой части фестиваля установят первую в Москве «сказочную» версту – путевой знак, который указывает расстояние в русских верстах до мест появления героев сказок и былин. На «Музыкальном подворье» мастера народного промысла представят традиционные инструменты, здесь же выступят духовые оркестры. Попробовать кухню народов России можно в зоне Сытного двора, где расскажут о русском гостеприимстве, а гостей научат выпекать хлеб.

По традиции на фестивале «Русское поле» установят множество рекордов, один из которых — создание самого большого этнограффити. Десять профессиональных стрит-арт художников создадут масштабное полотно этносюжетов, посвященное всем федеральным округам России.

Основная цель фестиваля — знакомство с отечественной культурой, объединение поколений, конфессий и народов, проживающих в России. На «Русском поле» гости узнают о славянских традициях, семейных ценностях и творчестве. Фестиваль считается одним из самых крупных в Европе – в прошлом году его посетили более 200 тыс. зрителей.

Кроме того, на официальном сайте фестиваля открыто голосование за песню, которую исполнит Большой Русский хор совместно с участниками и зрителями фестиваля. Тем самым организаторы планируют установить ещё один рекорд по самому масштабному исполнению популярной песни.