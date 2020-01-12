ИА «Ореанда-Новости». Актрису Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.

Ассистентка Ренаты Литвиновой Александра сообщила об инциденте, который произошёл в центре Москвы в день рождения актрисы. Литвинову сбила машина, за рулём которой находилась молодая девушка. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Ассистентка сообщила, что на данный момент актриса в порядке. В момент ДТП, Литвинова находилась возле ресторана фастфуда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ДТП стало причиной появления у Литвиновой нескольких травм. В частности пострадали рука и нога. Медики оказали актрисе необходимую помощь.