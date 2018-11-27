27.11.2018, 17:46
Рэпер Элджей из-за угроз отменил концерт в Якутске
ИА «Ореанда-Новости». Концерт исполнителя Элджея в Якутске не состоится «из-за угрозы срыва мероприятия». Мероприятие должно было состояться 28 ноября.
На странице концерта в Instagram сказано, что Элджея, одного из самых популярных артистов в России, призывали «избить и убить в Якутске». При этом там подчёркивается, что организаторы и сам артист были готовы провести концерт, однако они посчитали, что на мероприятии возможны различные провокации. «Мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после», — сказано в заявлении.
При этом, как рассказали организаторы, билеты на концерт купили уже около 1500 человек. Кроме того, организаторы раздали порядка 500 пригласительных. Отмечается, что деньги за купленные билеты будут возвращены.
Ранее стало известно, что городская администрация направила в школы письма с рекомендацией не отпускать школьников на концерт рэпера. В качестве причины якутские власти указали, что «репертуар исполнителя может вызвать у детей, в частности, желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».
Мэр Якутска Сардана Авксентьева отметила, что об отмене мероприятия «не сожалеет». Глава города отметила, что своего ребёнка она бы на концерт Элджея не отпустила бы. По словам Авксентьевой, в этом случае причиной отмены концерта стало мнение многих родителей, которые обеспокоены текстами исполнителя. Кроме того, глава Якутска отметила, что концерт могли отменить и потому, что организаторы не смогли распродать все билеты. По ее словам, такую версию озвучили в социальных сетях.
Ранее жители Якутска пожаловались в Роспотребнадзор из-за татуировок Элджея. В обращении было сказано, что граждане обеспокоены внешним видом артиста и текстами его песен. А депутат Государственной Думы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверить деятельность исполнителя.
Это не первый случай, когда отменяют концерты рэп-артистов. На прошлой неделе в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Его потом задержали и арестовали на 12 суток за хулиганство – он после отмены концерта начал выступать на припаркованной возле клуба машине. Позже суд наказание отменил.
На странице концерта в Instagram сказано, что Элджея, одного из самых популярных артистов в России, призывали «избить и убить в Якутске». При этом там подчёркивается, что организаторы и сам артист были готовы провести концерт, однако они посчитали, что на мероприятии возможны различные провокации. «Мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после», — сказано в заявлении.
При этом, как рассказали организаторы, билеты на концерт купили уже около 1500 человек. Кроме того, организаторы раздали порядка 500 пригласительных. Отмечается, что деньги за купленные билеты будут возвращены.
Ранее стало известно, что городская администрация направила в школы письма с рекомендацией не отпускать школьников на концерт рэпера. В качестве причины якутские власти указали, что «репертуар исполнителя может вызвать у детей, в частности, желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».
Мэр Якутска Сардана Авксентьева отметила, что об отмене мероприятия «не сожалеет». Глава города отметила, что своего ребёнка она бы на концерт Элджея не отпустила бы. По словам Авксентьевой, в этом случае причиной отмены концерта стало мнение многих родителей, которые обеспокоены текстами исполнителя. Кроме того, глава Якутска отметила, что концерт могли отменить и потому, что организаторы не смогли распродать все билеты. По ее словам, такую версию озвучили в социальных сетях.
Ранее жители Якутска пожаловались в Роспотребнадзор из-за татуировок Элджея. В обращении было сказано, что граждане обеспокоены внешним видом артиста и текстами его песен. А депутат Государственной Думы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверить деятельность исполнителя.
Это не первый случай, когда отменяют концерты рэп-артистов. На прошлой неделе в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Его потом задержали и арестовали на 12 суток за хулиганство – он после отмены концерта начал выступать на припаркованной возле клуба машине. Позже суд наказание отменил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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