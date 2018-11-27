На странице концерта в Instagram сказано, что Элджея, одного из самых популярных артистов в России, призывали «избить и убить в Якутске».. «Мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после», — сказано в заявлении.При этом, как рассказали организаторы, билеты на концерт купили уже около 1500 человек. Кроме того, организаторы раздали порядка 500 пригласительных. Отмечается, что деньги за купленные билеты будут возвращены.Ранее стало известно, чтоМэр Якутска Сардана Авксентьева отметила, что об отмене мероприятия «не сожалеет». Глава города отметила, что своего ребёнка она бы на концерт Элджея не отпустила бы. По словам Авксентьевой, в этом случае причиной отмены концерта стало мнение многих родителей, которые обеспокоены текстами исполнителя. Кроме того, глава Якутска отметила, что концерт могли отменить и потому, что организаторы не смогли распродать все билеты. По ее словам, такую версию озвучили в социальных сетях.. А депутат Государственной Думы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверить деятельность исполнителя.Это не первый случай, когда отменяют концерты рэп-артистов. На прошлой неделе в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Его потом задержали и арестовали на 12 суток за хулиганство – он после отмены концерта начал выступать на припаркованной возле клуба машине. Позже суд наказание отменил.