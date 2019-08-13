ИА «Ореанда-Новости». Канадский рэпер Дрейк. Об этом сообщает Rolling Stone. Семь песен хип-хоп-исполнителя одновременно попали в топ-100 чарта Billboard, в то время как рекорд ливерпульского коллектива — пять композиций. Кроме того, 12 синглов музыканта оказались в топ-10, обогнав Beatles на один трек. В 2019 году артист также обошел рокеров по общему количеству синглов, занимавших второе место в топ-10.

Дрейк решил сделать татуировку в честь своих достижений с шагающими по дороге участниками The ​​Beatles. Рисунок повторяет изображение с обложки их альбома Abby Road, однако с одним лишь отличием — впереди музыкантов сам Дрейк, машущий им рукой.

Пользователей Сети возмутило новое тату рэпера. Они начали обвинять его в нарциссизме, а также настаивать на том, что The ​​Beatles гораздо талантливее Дрейка.

«Нарциссическая татуировка. Если люди вспомнят песни Дрейка через 50 лет, тогда мы с удовольствием возьмем свои слова обратно», — написал в комментариях юзер TransistorBand. Легко думать, что он важнее The Beatles, когда он даже не пишет собственные песни. «Да ладно, ребята, вам могут не нравиться The Beatles, но вы не можете сказать, что они сделали для истории меньше, чем рэпер с обработанным автотюном голосом и цифровыми битами», — согласилась пользовательница martyblazeit420.

В июне Дрейк заплатил 350 тысяч долларов Insаtgram-модели Лейле Лейс (Лаквана Моррис), обвинившей его в изнасиловании. По словам девушки, инцидент произошел в Великобритании в 2017 году. Она утверждает, что музыкант заставил её заняться сексом в извращённой форме. После жалобы Лейс, поступившей два года назад, местные правоохранительные органы уже провели расследование и пришли к выводу, что Дрейк невиновен.