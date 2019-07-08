ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Леван Горозия, более известный как L'One, обратился в суд с иском на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимати, пишет РБК.



Иск в суд поступил 5 июля. Ответчиком по делу также является генеральный директор лейбла Павел Курьянов (Пашу). Других подробностей пока карточке дела не представлено.



Напомним, артист ушёл из Black Star в марте текущего года. Он заявил, что Black Star хочет забрать его псевдоним и песни. Рэпер также отмечал, что контракт с лейблом подписывал без юридической консультации.