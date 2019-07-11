11.07.2019, 17:49
Рэпер L`One рассказал, сколько стоит выход из Black Star
ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Леван Горозия, более известный как L`One, рассказал о своих попытках уйти из лейбла Black Star, пишет «Лента.ру».
Артист рассказал, что пытался уйти из лейбла Black Star два года назад. «Выходной билет», по его словам, стоил 170 миллионов рублей. Рэпер объяснил, что речь идёт не о выкупе целого каталога его песен, а о самом разрешении исполнять их.
Ранее L`One заявил, что подал в суд на лейбл и его основателей – Тимати и Павла Курьянова (Пашу). Он обвинил их в попытке отобрать у него песни и имя.
Артист рассказал, что пытался уйти из лейбла Black Star два года назад. «Выходной билет», по его словам, стоил 170 миллионов рублей. Рэпер объяснил, что речь идёт не о выкупе целого каталога его песен, а о самом разрешении исполнять их.
Ранее L`One заявил, что подал в суд на лейбл и его основателей – Тимати и Павла Курьянова (Пашу). Он обвинил их в попытке отобрать у него песни и имя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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