Артист рассказал, что пытался уйти из лейбла Black Star два года назад. «Выходной билет», по его словам, стоил 170 миллионов рублей. Рэпер объяснил, что речь идёт не о выкупе целого каталога его песен, а о самом разрешении исполнять их.Ранее L`One заявил, что подал в суд на лейбл и его основателей – Тимати и Павла Курьянова (Пашу). Он обвинил их в попытке отобрать у него песни и имя.