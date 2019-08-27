ИА «Ореанда-Новости». Леван Горозия, больше известный как L'One, обратился в суд с ещё одним иском против лейбла Black Star, пишет Агентство городских новостей «Москва».



Сумма требований артиста составляет 147 миллионов рублей. Рэпер пояснил, что сначала хотел требовать 350 миллионов рублей, однако потом сумма стала меньше. Это всё – убытки, которые ему причинила работа лейбла.



Ранее рэпер обратился в суд с иском о защите авторских прав против совладельца Black Star Тимати и гендиректора лейбла Павла Курьянова. Заседание по делу пройдёт 3 сентября.



Напомним, L'One со скандалом ушёл из Black Star в марте этого года. Он пожаловался на то, что лейбл хочет отнять у него песни и его псевдоним.