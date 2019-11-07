Трек получил название «Ветер перемен». Рэпер рассказал, что композиция была написана на основании писем Самариддина, его выступлениях в суде и аудиозаписях, записанных его адвокатами.Oxxxymiron не раз высказывался по поводу так называемого «московского дела». Он был на одном судебном процессе по делу, которое он потом назвал «абсурдом и цирком».