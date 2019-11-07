07.11.2019, 18:32
Рэпер Oxxxymiron и фигурант «московского дела» записали совместный трек
ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Oxxxymiron выпустил совместный трек с обвиняемым по "московскому делу" Самариддином Раджабовым, пишет «МК».
Трек получил название «Ветер перемен». Рэпер рассказал, что композиция была написана на основании писем Самариддина, его выступлениях в суде и аудиозаписях, записанных его адвокатами.
Oxxxymiron не раз высказывался по поводу так называемого «московского дела». Он был на одном судебном процессе по делу, которое он потом назвал «абсурдом и цирком».
Трек получил название «Ветер перемен». Рэпер рассказал, что композиция была написана на основании писем Самариддина, его выступлениях в суде и аудиозаписях, записанных его адвокатами.
Oxxxymiron не раз высказывался по поводу так называемого «московского дела». Он был на одном судебном процессе по делу, которое он потом назвал «абсурдом и цирком».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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