ИА «Ореанда-Новости» Один из самых романтичных рэперов и его жена, которую называют «русской Джоли», поделились радостью со своими подписчиками. Участник "Версуса", артист ST (Александр Степанов) в 2015 году женился на уроженке Твери Ассоль Васильевой. Однако, пара созрела для первенца только сейчас.

Фотографию, на которой видно округлившийся живот Ассоль, влюблённые опубликовали в Инстаграм одновременно. К слову, у ST в популярной соц.сети почти 500 тысяч подписчиков. На фото рэпер обнимает счастливую супругу, при этом пара держит в руках снимок УЗИ. К публикации будущий папа добавил очередное признание в любви к своей избраннице.