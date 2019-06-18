ИА «Ореанда-Новости». Ресторан, которым владеет Елена Мозговая, более известная как Матильда Шнурова, попал в рейтинг из 120 ресторанов мира.



Отмечается, что из этого списка потом выберут 50 лучших ресторанов на премии The World's 50 Best 2019.



Шнурова рассказала, что её ресторан «Кококо находится на 104 месте. Отметим, что это заведение не единственное в России попало в список. В рейтинг вошёл также ещё один ресторан из Петербурга и Москвы.