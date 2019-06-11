31-летняя артистка рассказала, что очень влюблена в своего бойфренда. При этом она отметила, что боится «сглазить» своё счастье.Певица также рассказала, что хотела бы ребёнка от Джамиля. Их роман начался около двух лет назад. Ещё до недавнего времени пара старалась не афишировать свои отношения.