ИА "Ореанда-Новости" Музыкант, актёр и писатель пуэрто-риканского происхождения Рики Мартин стал отцом в четвёртый раз. Сегодня днём певец поделился радостной новостью со своими поклонниками.

Информация о том, что Рики Мартин станет в очередной раз отцом, появилась в конце сентября. Как и предыдущие дети исполнителя, новорождённый появился благодаря суррогатной матери. В социальной сети Мартин успел опубликовать фотографию вместе со своим партнёром Джваном Йосефом – отец держит на руках своего сына, которого родители назвали Ренн Мартин-Йосеф. Фотография сорокасемилетнего исполнителя вызвала споры среди его поклонников – некоторые из них предположили, что малыш родился не на днях, а около двух недель тому назад. Во внешности новорождённого мальчика они не увидели признаков только что родившегося ребёнка.

Напомним, что певец стал впервые отцом в 2008 году. Тогда у него родились близнецы Маттео и Валентино. По признанию Мартина, с рождением детей он радикально пересмотрел свои взгляды на жизнь: теперь самое главное для него – это дети. Также их появление на свет подтолкнуло Мартина признаться всему миру в своей нетрадиционной сексуальной ориентации – по его словам, ему не хотелось бы учить детей лжи и вранью. В декабре прошлого года у него родилась девочка, малышку назвали Люсия Мартин-Йосеф. Мартин показал девочку относительно недавно. Он всегда мечтал стать отцом, у самого исполнителя сложились прекрасные отношения с собственным папой, поэтому артист решил, что в его семье будет царить взаимопонимание, открытость и любовь. Рики Мартин также признался, что ему доставляет огромное удовольствие воспитывать своих детей – он старается проводить с ними как можно больше времени.



