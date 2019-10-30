30.10.2019, 23:18
Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии проведет цикл концертов "Время Органа"
А «Ореанда-Новости». 3 ноября 2019, воскресенье, 20:15
IK². Органный концерт. Бах, Мендельсон, Брамс, Таривердиев
IK² – интригующее название концерта, смысл которого раскрывается весьма просто. За органом две Ирины, чьи фамилии начинаются на букву К! Лауреаты международных конкурсов Ирина Козлова и Ирина Климова выступят как соло, так и в четыре руки и ноги, представив публике уникальные дуэты малоизвестного в России композитора-романтика Адольфа Фридриха Хессе.
В яркой и изысканной программе – непременный Бах и его предшественник Букстехуде. Немецкую барочную линию продолжат великие романтики, совершившие настоящий взрыв в органной жизни XIX столетия. Это Мендельсон, создавший романтический вариант органной сонаты, и Брамс, возродивший столь популярный у его великих предшественников жанр хоральной прелюдии. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
4 ноября 2019, понедельник, 14:00
Каникулы с Петей и волком: сказка под орган. Концерт для детей и родителей
Сказка для симфонического оркестра Сергея Прокофьева «Петя и волк» в органном переложении Марии Лобецкой в простой и увлекательной форме познакомит публику всех возрастов с богатой палитрой красок Короля инструментов – органа. Картину дополнят лучшие сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана и Эдварда Грига. За органом – лауреат международных
конкурсов Мария Лобецкая. Сказку расскажет ведущий Орф педагог и методист России Елена Забурдяева. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; ограничений по возрасту нет, рекомендовано для всех категорий зрителей старше четырёх лет .
8 ноября 2019, пятница, 20:15
Органный концерт «Триумф Германии: Кребс, Бах, Шуман, Лист»
Известная петербургская органистка Виктория Шорохова приглашает погрузиться в долгую историю истинной королевы органа – Германии. Прозвучит трио-соната и хоральная обработка непременного участника практически всех органных концертов – Баха. Людвиг Кребс — любимый, самый успешный и талантливый ученик Баха, сочинения которого редко звучат в России, будет представлен одной из самых ярких хоральных прелюдий. Баховскую эстафету примет ярчайший представитель немецкого романтизма Роберт Шуман, обратившийся к жанрам и формам, в которых творил Иоганн Себастьян. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
9 ноября 2019, суббота, 20:15
Органный концерт «Неукротимое барокко: Германия и Италия»
Барокко. Непредсказуемое. Загадочное. Завораживающее золотом и огнями фейерверков. В программе концерта — шедевры для гобоя в сопровождении органа и сольные органные хиты одной из самых ярких и противоречивых эпох в истории человечества. В каждой стране этот роскошный стиль формировался по своему, но наибольшее количество проверенных временем музыкальных шедевров было рождено в Германии и Италии. За один вечер перед публикой пронесется неудержимый музыкальный поток неукротимого Барокко. Германия — Бах, Гендель и Бем, Италия – Вивальди, Марчелло и Мартини. Неукротимое барокко – новая концертная программа петербургских музыкантов Ольги Котляровой и Александра Трофименко. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
15 ноября 2019, пятница, 20:15
Сердце органа: Бах, Моцарт, Брамс, Регер
По своим неисчерпаемым возможностям, орган может соперничать с целым симфоническим оркестром. В концерте одной из самых известных органисток старшего поколения Регины Каменщиковой будут продемонстрировано все звуковое и тембровое богатство Короля инструментов. Представленная в концерте панорама органной Германии от барокко до романтизма погрузит публику в своеобразие различных стилей и жанров. Линию символической Мекки всех органистов, Баха, продолжит Макс Регер, в наследии которого – свыше 200 органных сочинений. Именно этот блестящий музыкант и композитор в XIX веке возродил орган, инструмент, который после Баха практически не был ведущим в творчестве кого-либо из многочисленной рати композиторов того времени. Своеобразен и самобытен органный почерк Брамса, в творчестве которого объединились самые разные традиции немецкой композиторской школы – это музыка вечности, в любые эпохи вызывающая самые чистые и светлые эмоции. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
16 ноября 2019, суббота, 20:15
Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии
Цикл концертов «Время органа»
Голос и орган. Бах, Чайковский и карпатские медитации.
Бах, Чайковский и карпатские медитации – концерт дуэта петербургских музыкантов Анастасии Гиль и Яны Тромбинской. Божественное сочетание голоса и органа в неповторимой акустике одного из самых красивых католических храмов города, и, конечно, орган соло. Органные хиты Баха: один из лучших образцов хоральной обработки, в которых великому мастеру не было
равных, и гениальное органное переложение одного из самых популярных струнных концертов Вивальди, творчеством которого Бах неизменно восхищался. Малоизвестные публике этюды Шумана, написанные для педального фортепиано, и прочно вошедшие в органный репертуар.
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
22 ноября 2019, пятница, 20:15
Загадки Севера. Кларнет & Орган
Музыка Севера – самобытная, неординарная программа петербургских музыкантов Руслана Шмелькова и Егора Колесова, известных публике ошеломляющими сюрпризами и открытиями новых, неизвестных в России опусов и имен. Творческий проект Кларнет&Орган создан двумя талантливыми музыкантами, выпускниками Российской Академии музыки имени Гнесиных.
Сочетание этих двух инструментов рождает неповторимые тембры и краски. Наряду с известной всем музыкой Эдварда Грига, прозвучат Пять органных прелюдий гениального датского композитора и дирижёра Карла Нильсена. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
23 ноября 2019, суббота, 20:15
Органный гала-концерт: Кребс, Телеман, Бах, Альбинони
Органный гала – уникальная возможность в течение краткого времени познакомиться с искусством нескольких музыкантов и открыть для себя новые имена. Прозвучат шедевры Баха и Кребса, Телемана и Альбинони. Кроме сольного звучания Короля инструментов, публика услышит его в ансамбле с трубой. Орган и труба. Яркие, праздничные, звучные духовые инструменты. Несмотря на разницу в возможностях, они прекрасно сочетаются в ансамбле и неизменно поражают удивительными тембровыми находками. В этот вечер для вас играют воспитанники Анны Калинкиной и Алексея Беляева. Открытия ноября – органный гала на любой вкус.
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
29 ноября 2019, пятница, 20:15
Органный концерт «Поэма жизни: Бах, Брамс, Мендельсон»
Харизматичная талантливая органистка Эльнора Гросс уже хорошо известна поклонникам органной музыки, а её программы неизменно поражают своим масштабом и стилистическим многообразием. На этот раз публика совершит музыкальный вояж по Германии – супер-лидеру мировой органной истории. Одна из вершин баховского творчества, Токката, адажио и фуга до
мажор составит контраст с хоральной обработкой. Романтическая линия представлена Мендельсоном и Брамсом, композиторами, совершившими истинную революцию в органном искусстве девятнадцатого столетия. Финал концерта – опус Юлиуса Ройбке, талантливейшего немецкого композитора-романтика, покинувшего этот мир в 24 года. Сын органиста и ученик Листа, безмерно одаренный музыкант успел оставить лишь одно сочинение, прочно вошедшее в репертуар концертирующих органистов. Это Соната на 94 псалом до минор. Она написана под впечатлением Фантазии и фуги на хорал Ad nos, ad salutarem undam Листа и была исполнена самим автором. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
30 ноября 2019, суббота, 20:15
Органная эволюция: Бах и Брамс
В концерте любимой публикой петербургской органистки Юлии Глазковой встретятся два великих сына Германии – Бах и Брамс. Два гения барокко и романтизма, поражающие воображение масштабам и глубиной философии, опередили своё время, с одной стороны придерживаясь традиции, с другой – привнеся дерзкие новации в привычный музыкальный язык. Программа предоставляет публике уникальную возможность – проследить эволюцию органного репертуара от барокко до романтизма на примере хоральных прелюдий и развернутых циклов, состоящих из прелюдий и фуг. Жанр хоральной прелюдии, в котором Баху не было равных, забытый в XIX столетии, был возрожден Брамсом. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
IK². Органный концерт. Бах, Мендельсон, Брамс, Таривердиев
IK² – интригующее название концерта, смысл которого раскрывается весьма просто. За органом две Ирины, чьи фамилии начинаются на букву К! Лауреаты международных конкурсов Ирина Козлова и Ирина Климова выступят как соло, так и в четыре руки и ноги, представив публике уникальные дуэты малоизвестного в России композитора-романтика Адольфа Фридриха Хессе.
В яркой и изысканной программе – непременный Бах и его предшественник Букстехуде. Немецкую барочную линию продолжат великие романтики, совершившие настоящий взрыв в органной жизни XIX столетия. Это Мендельсон, создавший романтический вариант органной сонаты, и Брамс, возродивший столь популярный у его великих предшественников жанр хоральной прелюдии. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
4 ноября 2019, понедельник, 14:00
Каникулы с Петей и волком: сказка под орган. Концерт для детей и родителей
Сказка для симфонического оркестра Сергея Прокофьева «Петя и волк» в органном переложении Марии Лобецкой в простой и увлекательной форме познакомит публику всех возрастов с богатой палитрой красок Короля инструментов – органа. Картину дополнят лучшие сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана и Эдварда Грига. За органом – лауреат международных
конкурсов Мария Лобецкая. Сказку расскажет ведущий Орф педагог и методист России Елена Забурдяева. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; ограничений по возрасту нет, рекомендовано для всех категорий зрителей старше четырёх лет .
8 ноября 2019, пятница, 20:15
Органный концерт «Триумф Германии: Кребс, Бах, Шуман, Лист»
Известная петербургская органистка Виктория Шорохова приглашает погрузиться в долгую историю истинной королевы органа – Германии. Прозвучит трио-соната и хоральная обработка непременного участника практически всех органных концертов – Баха. Людвиг Кребс — любимый, самый успешный и талантливый ученик Баха, сочинения которого редко звучат в России, будет представлен одной из самых ярких хоральных прелюдий. Баховскую эстафету примет ярчайший представитель немецкого романтизма Роберт Шуман, обратившийся к жанрам и формам, в которых творил Иоганн Себастьян. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
9 ноября 2019, суббота, 20:15
Органный концерт «Неукротимое барокко: Германия и Италия»
Барокко. Непредсказуемое. Загадочное. Завораживающее золотом и огнями фейерверков. В программе концерта — шедевры для гобоя в сопровождении органа и сольные органные хиты одной из самых ярких и противоречивых эпох в истории человечества. В каждой стране этот роскошный стиль формировался по своему, но наибольшее количество проверенных временем музыкальных шедевров было рождено в Германии и Италии. За один вечер перед публикой пронесется неудержимый музыкальный поток неукротимого Барокко. Германия — Бах, Гендель и Бем, Италия – Вивальди, Марчелло и Мартини. Неукротимое барокко – новая концертная программа петербургских музыкантов Ольги Котляровой и Александра Трофименко. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
15 ноября 2019, пятница, 20:15
Сердце органа: Бах, Моцарт, Брамс, Регер
По своим неисчерпаемым возможностям, орган может соперничать с целым симфоническим оркестром. В концерте одной из самых известных органисток старшего поколения Регины Каменщиковой будут продемонстрировано все звуковое и тембровое богатство Короля инструментов. Представленная в концерте панорама органной Германии от барокко до романтизма погрузит публику в своеобразие различных стилей и жанров. Линию символической Мекки всех органистов, Баха, продолжит Макс Регер, в наследии которого – свыше 200 органных сочинений. Именно этот блестящий музыкант и композитор в XIX веке возродил орган, инструмент, который после Баха практически не был ведущим в творчестве кого-либо из многочисленной рати композиторов того времени. Своеобразен и самобытен органный почерк Брамса, в творчестве которого объединились самые разные традиции немецкой композиторской школы – это музыка вечности, в любые эпохи вызывающая самые чистые и светлые эмоции. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
16 ноября 2019, суббота, 20:15
Римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии
Цикл концертов «Время органа»
Голос и орган. Бах, Чайковский и карпатские медитации.
Бах, Чайковский и карпатские медитации – концерт дуэта петербургских музыкантов Анастасии Гиль и Яны Тромбинской. Божественное сочетание голоса и органа в неповторимой акустике одного из самых красивых католических храмов города, и, конечно, орган соло. Органные хиты Баха: один из лучших образцов хоральной обработки, в которых великому мастеру не было
равных, и гениальное органное переложение одного из самых популярных струнных концертов Вивальди, творчеством которого Бах неизменно восхищался. Малоизвестные публике этюды Шумана, написанные для педального фортепиано, и прочно вошедшие в органный репертуар.
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
22 ноября 2019, пятница, 20:15
Загадки Севера. Кларнет & Орган
Музыка Севера – самобытная, неординарная программа петербургских музыкантов Руслана Шмелькова и Егора Колесова, известных публике ошеломляющими сюрпризами и открытиями новых, неизвестных в России опусов и имен. Творческий проект Кларнет&Орган создан двумя талантливыми музыкантами, выпускниками Российской Академии музыки имени Гнесиных.
Сочетание этих двух инструментов рождает неповторимые тембры и краски. Наряду с известной всем музыкой Эдварда Грига, прозвучат Пять органных прелюдий гениального датского композитора и дирижёра Карла Нильсена. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
23 ноября 2019, суббота, 20:15
Органный гала-концерт: Кребс, Телеман, Бах, Альбинони
Органный гала – уникальная возможность в течение краткого времени познакомиться с искусством нескольких музыкантов и открыть для себя новые имена. Прозвучат шедевры Баха и Кребса, Телемана и Альбинони. Кроме сольного звучания Короля инструментов, публика услышит его в ансамбле с трубой. Орган и труба. Яркие, праздничные, звучные духовые инструменты. Несмотря на разницу в возможностях, они прекрасно сочетаются в ансамбле и неизменно поражают удивительными тембровыми находками. В этот вечер для вас играют воспитанники Анны Калинкиной и Алексея Беляева. Открытия ноября – органный гала на любой вкус.
Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
29 ноября 2019, пятница, 20:15
Органный концерт «Поэма жизни: Бах, Брамс, Мендельсон»
Харизматичная талантливая органистка Эльнора Гросс уже хорошо известна поклонникам органной музыки, а её программы неизменно поражают своим масштабом и стилистическим многообразием. На этот раз публика совершит музыкальный вояж по Германии – супер-лидеру мировой органной истории. Одна из вершин баховского творчества, Токката, адажио и фуга до
мажор составит контраст с хоральной обработкой. Романтическая линия представлена Мендельсоном и Брамсом, композиторами, совершившими истинную революцию в органном искусстве девятнадцатого столетия. Финал концерта – опус Юлиуса Ройбке, талантливейшего немецкого композитора-романтика, покинувшего этот мир в 24 года. Сын органиста и ученик Листа, безмерно одаренный музыкант успел оставить лишь одно сочинение, прочно вошедшее в репертуар концертирующих органистов. Это Соната на 94 псалом до минор. Она написана под впечатлением Фантазии и фуги на хорал Ad nos, ad salutarem undam Листа и была исполнена самим автором. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
30 ноября 2019, суббота, 20:15
Органная эволюция: Бах и Брамс
В концерте любимой публикой петербургской органистки Юлии Глазковой встретятся два великих сына Германии – Бах и Брамс. Два гения барокко и романтизма, поражающие воображение масштабам и глубиной философии, опередили своё время, с одной стороны придерживаясь традиции, с другой – привнеся дерзкие новации в привычный музыкальный язык. Программа предоставляет публике уникальную возможность – проследить эволюцию органного репертуара от барокко до романтизма на примере хоральных прелюдий и развернутых циклов, состоящих из прелюдий и фуг. Жанр хоральной прелюдии, в котором Баху не было равных, забытый в XIX столетии, был возрожден Брамсом. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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