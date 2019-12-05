05.12.2019, 18:06
Роберт Де Ниро рассказал, какая роль далась ему наиболее тяжело
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Роберт Де Ниро рассказал, съёмки какого фильма дались ему тяжелее всего за всю карьеру, пишет РИА Новости.
Оказалось, что сложнее всего было с картиной «Бешеный бык» - лента 1980 года, которая рассказывает о боксёре Джейке Ламотте. Фильм снял режиссёр Мартин Скорсезе.
Де Ниро рассказал, что для роли ему пришлось набрать лишний вес. За эту роль актёр получил вторую награду «Оскар».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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