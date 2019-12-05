ИА «Ореанда-Новости». Актёр Роберт Де Ниро рассказал, съёмки какого фильма дались ему тяжелее всего за всю карьеру, пишет РИА Новости.



Оказалось, что сложнее всего было с картиной «Бешеный бык» - лента 1980 года, которая рассказывает о боксёре Джейке Ламотте. Фильм снял режиссёр Мартин Скорсезе.



Де Ниро рассказал, что для роли ему пришлось набрать лишний вес. За эту роль актёр получил вторую награду «Оскар».