17.05.2019, 15:32
Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена в новом фильме Мэтта Ривза
ИА "Ореанда-Новости" 33-летний английский актёр Роберт Паттинсон может стать новым Бэтменом в запланированном на 2021 год фильме. В настоящее время ведутся переговоры между создателями киноленты и Паттинсоном, которые в скором времени должны завершиться.
Звезда саги о "Вампирах" Роберт Паттинсон, который 13 мая этого года отметил свой 33-й день рождения, может стать самым молодым исполнителем роли супергероя. Паттинсона называют одним из наиболее возможных кандидатов на утверждение этой роли. Однако, кинокомпания Warner Bros. до сих пор не прокомментировала эту информацию. В ранних версиях киноленты роль Бэтмена сыграли Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер, Кристиан Бейл и Бэн Аффлек.
Первая экранизация комиксов про человека - летучую мышь появилась ещё в 1943 году. На этот раз осмыслить героя Готэм - Сити взялся американский режиссёр Мэтт Ривз, уже известный такими картинами как "Монстро" и "Впусти меня. Сага". 53-летний режиссёр планирует потратить около двух лет на съёмки нового "Бэтмена". Приступить к созданию фильма готовы уже в конце 2019 или в начале 2020 года, хотя подготовка к съёмкам уже началась.
История про человека, обладающего способностями летучей мыши и рассекающего на вымышленном бэтмобиле, не теряют популярности до сих пор. Комикс выдержал 14 полноэкранных фильмов и 6 анимационных фильмов. Среди экранизаций встречаются даже 7 отменённых фильмов. Наибольшую известность получила трилогия режиссёра Кристофера Нолана, в главной роли которой снялся Кристиан Бэйл. Во второй части трилогии "Тёмный рыцарь" роль антагониста фильма Джокера исполнил Хит Леджер, для которого этот фильм стал последним.
Выход нового "Бэтмена" на широкие экраны запланирован на 25 июня 2021 года.
Звезда саги о "Вампирах" Роберт Паттинсон, который 13 мая этого года отметил свой 33-й день рождения, может стать самым молодым исполнителем роли супергероя. Паттинсона называют одним из наиболее возможных кандидатов на утверждение этой роли. Однако, кинокомпания Warner Bros. до сих пор не прокомментировала эту информацию. В ранних версиях киноленты роль Бэтмена сыграли Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер, Кристиан Бейл и Бэн Аффлек.
Первая экранизация комиксов про человека - летучую мышь появилась ещё в 1943 году. На этот раз осмыслить героя Готэм - Сити взялся американский режиссёр Мэтт Ривз, уже известный такими картинами как "Монстро" и "Впусти меня. Сага". 53-летний режиссёр планирует потратить около двух лет на съёмки нового "Бэтмена". Приступить к созданию фильма готовы уже в конце 2019 или в начале 2020 года, хотя подготовка к съёмкам уже началась.
История про человека, обладающего способностями летучей мыши и рассекающего на вымышленном бэтмобиле, не теряют популярности до сих пор. Комикс выдержал 14 полноэкранных фильмов и 6 анимационных фильмов. Среди экранизаций встречаются даже 7 отменённых фильмов. Наибольшую известность получила трилогия режиссёра Кристофера Нолана, в главной роли которой снялся Кристиан Бэйл. Во второй части трилогии "Тёмный рыцарь" роль антагониста фильма Джокера исполнил Хит Леджер, для которого этот фильм стал последним.
Выход нового "Бэтмена" на широкие экраны запланирован на 25 июня 2021 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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