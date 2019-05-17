В настоящее время ведутся переговоры между создателями киноленты и Паттинсоном, которые в скором времени должны завершиться.Паттинсона называют одним из наиболее возможных кандидатов на утверждение этой роли. Однако, кинокомпания Warner Bros. до сих пор не прокомментировала эту информацию. В ранних версиях киноленты роль Бэтмена сыграли Адам Уэст, Майкл Китон, Джордж Клуни, Вэл Килмер, Кристиан Бейл и Бэн Аффлек.Первая экранизация комиксов про человека - летучую мышь появилась ещё в 1943 году.53-летний режиссёр планирует потратить около двух лет на съёмки нового "Бэтмена". Приступить к созданию фильма готовы уже в конце 2019 или в начале 2020 года, хотя подготовка к съёмкам уже началась.История про человека, обладающего способностями летучей мыши и рассекающего на вымышленном бэтмобиле, не теряют популярности до сих пор. Комикс выдержал 14 полноэкранных фильмов и 6 анимационных фильмов. Среди экранизаций встречаются даже 7 отменённых фильмов.Во второй части трилогии "Тёмный рыцарь" роль антагониста фильма Джокера исполнил Хит Леджер, для которого этот фильм стал последним.