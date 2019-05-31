ИА «Ореанда-Новости» Актёр Роберт Паттинсон утверждён на главную роль в новой экранизации «Бэтмена». Об этом сообщает издание Deadline.Подчёркивается, что окончательное решение о том, что именно звезда киносаги «Сумерки» станет новым Бэтменом, было принято в четверг.

Сообщается, что съёмки картины начнутся уже в текущем году, выйдет на экраны фильм в 2021 году. Режиссёром нового фильма о супергерое выступит Мэтт Ривз («Планета обезьян»). Отмечается, что выбор пал на Паттинсона из-за личного желания режиссёра. Картина расскажет о становлении главного героя, поэтому на роль был приглашён молодой актёр.