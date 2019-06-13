ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что в ведомство пока не поступило обращение от политической партии «Коммунисты России» с призывом ограничить доступ к мини-сериалу «Чернобыль» совместного производства США и Великобритании. Как только оно будет получено, его рассмотрят в установленном порядке.

Ходатайство об ограничении доступа обусловлено тем, что, по мнению заявителей, в ленте трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь центрального комитета «Коммунистов России» Сергей Малинкович помимо прочего высказался за уголовное преследование режиссёра, автора сценария и исполнительного продюсера сериала за публичную клевету.