ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мало кто знает, но 9 июня в России считается днём дружбы. День дружбы официально закрепленный праздник, провозглашённый Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2017 года. Правда официально его полагается отмечать 30 июля, однако в России и в ряде стран это делается именно 9 июня. Его название на английском звучит как International Day of Friendship. Это было сделано в связи значительным количеством конфликтов вокруг земли. Генеральный секретарь Пан Ги Мун выразил надежду, что человеческий дух намного сильнее, чем вражда и ненависть.

Вообще в России довольно много разных фильмов, песен и пословиц, связанных с этим словом. К примеру, главный герой мультика Кот Леопольд постоянно учил маленьких россиян дружить, повторяя свою коронную фразу «Ребята – давайте жить дружно». Пословица вроде «Друг познаётся в беде» или «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» весьма актуальны и по сей день. Некоторые юмористы могут подметить, что сто рублей можно у этих друзей одалживать, а потом не возвращать. Но подобная стратегия как правило работает до первого невозвращённого долга.

Так же про дружбу было написано довольно много песен и произведений, количество которых будет весьма трудно перечислить. Если с другом вышел в путь, друг всегда уступить готов в шлюпке место и другие. Даже в знаменитом произведении Александра Сергеевича Пушкина можно встретить знаменитые слова: «Друзья, прекрасен наш союз…».

Праздник является не столь известным ввиду его неофициальности. Да и будет довольно странным поздравлять своего друга с этим днём, особенно в мужском коллективе. Впрочем, для некоторых россиян это отличный повод сходить в клуб дружной компанией и выпить с товарищами, приятельницами и даже коллегами по работе. Также в этот день принято вспоминать о днях минувших, будь то раннее детство, школьное время, веселье в колледже или более старшие периоды. Особенно замечательно если у друзей сохранились какие-либо старые фотографии, вызывающие приятную ностальгию о чём-то светлом и приятном.