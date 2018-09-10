ИА «Ореанда-Новости». "Собибор" – картина авторства Константина Хабенского, его режиссёрский дебют, которая повествует о восстании в нацистском лагере смерти в Польше в 1943 году, единственном, завершившемся массовым побегом заключённых.

Нацисты позднее стерли лагерь с лица земли в буквальном смысле слова. Восстание в лагере смерти, окончившееся успехом, стало для них немыслимым позором, о котором хотелось забыть и как можно скорее. В Советском Союзе восстание в "Собиборе", естественно, не замалчивалось, однако, существовало стойкое предубеждение касательно тех, кто оказался в нём в плену, поэтому восстание не стало достоянием общественности, пусть в то же время и не держалось в тайне.

"Бежать должны все!" – эти слова так часто повторяет главный герой, подчёркивая главную отличительную черту восстания: если попытки массовых побегов и предпринимались узниками других лагерей как до "Собибора", так и после него, то участниками их не были все узники без исключения, тогда как в "Собиборе" и в самом деле бежали все.

Фильм уже получил множество положительных отзывов и теперь, выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" – об этом решении общественности объявил продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет, специальное заседание которого состоялось в московском Доме кино и длилось больше часа. Некоторые его члены вынуждены были голосовать дистанционно. Собравшиеся убедительно просили друг друга выбирать объективно, а не делать выбор из побуждения поддержать того или иного коллегу.

Картина, на взгляд киноэкспертов, имеет наибольшие шансы в борьбе за награду американской академии – выбрали её большинством голосов собравшихся. Роднянский подчеркнул, что конкуренция у фильма в голосовании была, но называть претендентов тактично не стал. Председатель оскаровского комитета Владимир Меньшов также отказался как-то комментировать других участников внутреннего отбора.

Девяносто первая церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты будут объявлены 22 января 2019 года.