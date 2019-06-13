ИА «Ореанда-Новости» . В случае выигрыша в лотерею $1 млн,. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что столько же опрошенных дали подобный ответ в 2006 году, а семь лет назад немного меньшее количество респондентов были готовы потратить выигрыш подобным образом (21%). В исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.

«Выросла популярность вложения денег в собственный бизнес. Сегодня так поступили бы 15% россиян. В предыдущих опросах только по 9% были готовы потратить выигрыш на создание своего дела», — отмечается в исследовании.

В путешествие на выигранный миллион поехали бы 5% граждан. Вместе с тем, 4% опрошенных сказали, что отдали бы полученный выигрыш на благотворительность.

Напомним, в апреле стало известно, что для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.).