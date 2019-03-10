ИА «Ореанда-Новости» Россияне создали петиции, призывающие запретить съемки фильма «Брат-3». На интернет-ресурсе change.org опубликованы стразу несколько петиций с требованием не допустить, чтобы Стас Барецкий начал съёмки продолжения культовой кинокартины.

Кроме того, петиции адресованы Министерству культуры Российской Федерации, лично министру культуры Владимиру Мединскому, а также Фонду Кино.

Почитатели творчества режиссёра Алексея Балабанова, который снял «Брат-1» и «Брат-2», а также Сергея Бодрова - младшего, исполнившего главные роли в картинах, крайне недовольны тем, что шоумен Барецкий намерен утвердить на одну из главных ролей в новом фильме скандально известного бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика, который не так давно освободился из мест лишения свободы. Кроме Дацика, в продолжении «Брата» должен сняться Никита Джигурда, что также вызвало недовольство у поклонников оригинальных фильмов.

Барецкий объявил о намерении снять фильм про третьего брата в феврале этого года. По словам шоумена, фильм должен получиться скандальным, так как он планирует снять картину, основываясь на реальных событиях, в том числе на материалах настоящих уголовных дел. Выпустить своё творение Барецкий намерен в 2020 году.

Идею не поддержали создатели первых оригинальных частей фильма, продюсер «Брат-1» и «Брат-2» Сергей Сельянов уверен, что такой идеей Барецкий просто хочет напомнить о своём существовании, также он назвал задумку шоумена «бессовестной» и неуважительной по отношению к создателям кинопроизведения. Однако продюсер пока не может сказать точно, будет ли он подавать в суд за нарушение авторских прав, при этом сам Барецкий заявил, что судебные тяжбы ему не страшны, так как по его словам, ему нет необходимости выкупать права.

Сергей Бодров-старший также не одобрил намерение шоумена, он заявил, что не знает, кто такой Барецкий и посоветовал ему оставить эту спорную идею.