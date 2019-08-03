ИА «Ореанда-Новости». Россияне устроили потасовку на борту самолёта авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.. Запись в субботу, 3 августа, публикует портал E1.RU. Инцидент произошел ещё до вылета, во время рассадки, однако

По данным портала, первой в драку полезла женщина, напавшая на седого мужчину. Тот в ответ ударил её по лицу. Затем ещё один пассажир заступился за даму. На видео слышно, как он кричит: «Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?».

Стюардессы активно пытались усмирить буйных пассажиров. В результате вылет задержали примерно на 45 минут, а всех троих участников конфликта сняли с рейса. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолёт прибыл 3 августа в 6:51 по местному времени.

Напомним, накануне суд приговорил трёх пассажиров вьетнамской авиакомпании Vietjet Air к тюремным срокам от двух до трёх лет за то, что они избили стюардессу, отказавшуюся сфотографироваться с ними в аэропорту. Под горячую руку попала также её коллега и сотрудники службы безопасности. Отмечается, что инцидент произошел год назад. Трое пассажиров хотели сделать селфи с бортпроводницей в аэропорту. Она отказалась, после чего один из мужчин ударил её и она упала на пол. Его друг напал на вторую стюардессу, а потом начал драку с сотрудниками службы безопасности. Дебоширов схватила приехавшая полиция. В результате судебного процесса их приговорили к тюремным срокам от двух до трёх лет.

А 15 июня самолёт Барселона–Москва совершил экстренную посадку в Варшаве. На борту пьяный пассажир, летевший бизнес-классом, устроил дебош. 36-летнему жителю Челябинской области может грозить штраф в несколько тысяч евро.