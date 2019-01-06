ИА "Ореанда-Новости". Граждане России, ставшие победителями 1264-го тиража лотереи «Русское лото», не выходят на связь. Об этом сообщила пресс-служба компании «Столото». Объём выплат победителям тиража в общей сложности составит один млрд рублей: по 500 млн рублей на один билет.

«Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги не шуточные. А может быть, в новогодней суете, счастливчики просто забыли про билеты и не проверили их. В конце концов, уехали в путешествие, и знать не знают, что теперь их жизнь может стать одним большим и прекрасным отпуском», - отметили в пресс-службе, рассказав при этом, что всё же не теряют надежды связаться с победителями.

Организаторы лотереи напомнили держателям билетов проверять результаты игры на сайте «Столото».

Как стало известно ранее, по одному билету, проданному в Санкт-Петербурге и Свердловской области, стали призёрами, выигрыш составил 500 млн рублей по каждому билету.

Напомним, в 2017 году участница 1204-го тиража «Русского лото» из Воронежской области стала победительницей и получила награду в сумме 506 млн рублей. Победительница также в течение длительного времени не обращалась за вознаграждением.

Всероссийская государственная тиражная лотерея «Русское лото» стала коммерческой версией народно любимой игры лото. Организатором лотереи «Русское лото» является Министерство спорта Российской Федерации, оператором выступает АО «Государственные спортивные лотереи». Игра появилась в 1994 году как лотерея исключительно для жителей Москвы, однако спустя два года стала всероссийской.