. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. Её слова приводит The Sun.

Как сообщила темнокожая девушка по имени Тиарра, она летела рейсом авиакомпании Spirit Airlines из Лас-Вегаса в Чикаго. Когда пассажирка поднялась на борт самолёта, она обнаружила, что её сидение расположено рядом с белокожей россиянкой.

«Эта женщина запретила мне садиться рядом с ней. Она настолько этого не хотела, что ссорилась с бортпроводниками. К счастью, на рейсе были другие люди, которые согласились поменяться со мной местом, чтобы сидеть рядом с ней. На это она с удовольствием согласилась», — вспоминает Тиарра.

Девушка добавила, что никогда не сталкивалась с подобным. По её словам, весь оставшийся полёт её успокаивали другие пассажиры. «Эти четыре часа показались мне вечностью. Я была так унижена и оскорблена», — пояснила пассажирка.

Позже Тиарра опубликовала ещё один пост, в котором уточнила, что россиянка извинилась перед ней. Женщина заявила, что не рассчитывала уступать место никому, так как думала, что оно будет свободным. «Тем не менее, она с удовольствием посадила рядом с собой молодого белого студента. Как только мы приземлились, она немедленно побежала жаловаться стюардессам на то, что её новый попутчик весь полёт называл её расисткой», — добавила Тиарра.

Её публикации стали вирусными, и многие пользователи возмутились из-за поведения россиянки и бездействия сотрудников Spirit Airlines. Авиакомпания Spirit Airlines отказалась комментировать инцидент и сообщила о том, что они расследуют случившееся.

Напомним, в апреле сотрудницу авиакомпании United Airlines уволили за расистские оскорбления в адрес чернокожей пассажирки. Актриса Сесиль Хьюз собиралась лететь домой в Хьюстон в конце февраля 2019 года. По словам девушки, когда она обратилась к сотруднице авиакомпании с вопросом, та начала кричать на неё и называть «обезьяной».