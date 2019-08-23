ИА «Ореанда-Новости» Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) подал в Арбитражный суд города Москвы иск о взыскании с китайской кинокомпании China Film Group, а также с актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера суммы в 216,6 миллиона рублей.

В исковом заявлении указано, что РФГ, вложившая финансовые средства в производство кинокартины «Тайна печати дракона», в настоящее время проходит процедуру банкротства. Компания пока не может получить доход от проката этой картины. Китайская кинокомпания также занималась её производством, а известные голливудские актёры сыграли в эпизодах. В Китае фильм уже вышел в прокат, но РФГ не может получить с него доход. В России премьера назначена на сентябрь.

Продюсер «Тайны печати дракона» Алексей Петрухин считает иск бесперспективным, поскольку 200 миллионов рублей, выделенные PФГ на производство ленты, были в своё время получены от российского Фонда кино.