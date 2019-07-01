ИА «Ореанда-Новости». Так известный российский музыкант и продюсер Игорь Матвиенко рассказал информационному изданию RT, что он не винит Нино Катамадзе в сказанном, потому что она «эмоциональный человек и просто восприняла так ситуацию». Он не утверждает, что женщина искренне отстаивает свою гражданскую позицию, возможно, это все простой пиар-ход. Но, по его словам, не стоит забывать, какая она хорошая певица с отличными способностями. А телеведущая Ольга Скабеева отнеслась к словам грузинки с меньшим пониманием, заявив, что это небольшая потеря для России.

Ранее певица высказалась в своём Facebook, что больше не намерена выступать в России. До этого женщина Катамадзе подверглась нападкам со стороны ненавистников из-за своего концерта на московском фестивале, поэтому ей пришлось оправдаться в социальной сети.