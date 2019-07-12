ИА «Ореанда-Новости» . Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» назвали сумму, в которую обойдется набор инвентаря для рыбалки как для любителей, так и для профессионалов. «В этом году— за комфорт и возможность поймать большую рыбу им придется заплатить, что на 2,4% больше, чем в 2018 году».

Во II квартале 2019 года стать рыбаком в среднем по России стоит 4155 рублей. Стоимость «набора рыбака-новичка», в который входит удочка, резиновые сапоги и складной стул, практически не изменилась (+0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Дешевле всего комплект обойдется рыболовам в Саратове — в городе набор любителя составит всего 2058 рублей, в Москве придется заплатить 5609 рублей. Немного меньше рыбаки заплатят в Иркутске — 5495 рублей — и Екатеринбурге — 5452 рубля.

Заметнее всего за год, по данным «Авито», вырос интерес к походному стулу (+40%), прикормке (+28,7%) и надувным лодкам (+28,3%).

Во II квартале этого года чаще всего российские рыболовы выбирали товары из «набора профессионала», которые предназначены для спортивной рыбалки и на дальних расстояниях: надувные лодки, палатки и спиннинги.

«Надувные лодки стали самым популярным товаром в 20 из 23 крупнейших городов России, кроме Краснодара, Красноярска и Москвы, в которых лидером по спросу стала походная палатка», — уточнили в «Авито».

Средняя стоимость надувной лодки сейчас составляет 31 630 рублей, за год этот предмет для рыбной ловли подорожал на 3,6%. Больше всего средняя цена выросла на защитный рыбацкий костюм — на 10,5% — и достигла 5325 рублей. Дешевле всего рыболову обходится прикормка для рыб: за год она стала доступнее на 58% и стоит в настоящее время 350 рублей.

Особым спросом среди рыбаков пользуется кораблик для прикормки, он значительно повышает шансы рыбака-любителя на успешный лов. За год интерес к прикормочному кораблику вырос на 26,7%, а предложение — на 50,9%.

Средняя стоимость товара составила 24 104 рубля — это на 5,2% меньше, чем во II квартале 2018 года. Дороже всего он обойдется в Краснодаре (23 616 рублей), а дешевле всего — в Саратове (5500 рублей).