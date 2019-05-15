Разнообразные по жанру премьеры ожидаются в российских кинотеатрах.Напомним, что предыдущая часть была презентована в январе 2017 года, а впервые история про бывшего киллера появилась в 2014 году. В продолжении американского боевика герой Ривза находится в бегах. Он становится для многих задачей №1 - ведь за его поимку обещана большая сумма денег. Уик обращается к своей давней приятельнице за помощью, которая соглашается ему помочь. Роль Софии играет голливудская актриса Холли Берри. Что из этого выйдет, можно будет посмотреть уже завтра, 16 мая.Анонсировав съёмки этого фильма, создатели встретились с некоторым скептицизмом в плане сомнительности проката фильма. Однако, после выхода официального трейлера киноленты количество восторженных отзывов значительно возросло. Посмотреть на приключения жёлтой мыши с мощными электрическими способностями, оценить графику и сюжет зрители смогут также в четверг.Для фанатов жанра вестерн также есть своя кинопремьера.Звёздный состав ленты, а среди них Крис Пратт, Итан Хоук, Дэйн ДеХаан, Адам Болдуин, гарантирует зрителю качественный и любопытный к просмотру фильм.В центре повествования история 20-летнего Давида, готового вступить во взрослую жизнь. Героя сыграет номинант французской премии "Сезар" Венсан Лакост; также в фильме участвуют Стэйси Мартин и Изаура Мюльтрие.