15.12.2019, 14:12
Российским школьникам могут перестать задавать на Новый год домашнюю работу
ИА «Ореанда-Новости» У министра просвещения Ольги Васильевой появилась возможность избавить отечественных школьников от необходимости делать на новогодние каникулы домашние задания. Об этом министр сама заявила "Российской газете".
Она рассказал, что всегда была противницей практики, когда преподаватели на праздники задают ученикам работу. Ольга Васильева призывает отказаться от такой практики. При этом министром заявлено о распространении ситуации, когда над домашним заданием работает вся семья.
Васильева считает, что это происходит из-за того, что потеряна функциональная грамотность: у учеников нет понимания, как применять получаемые ими знания. Эта тенденция, по её словам, подтверждается и международными исследованиями.
Она рассказал, что всегда была противницей практики, когда преподаватели на праздники задают ученикам работу. Ольга Васильева призывает отказаться от такой практики. При этом министром заявлено о распространении ситуации, когда над домашним заданием работает вся семья.
Васильева считает, что это происходит из-за того, что потеряна функциональная грамотность: у учеников нет понимания, как применять получаемые ими знания. Эта тенденция, по её словам, подтверждается и международными исследованиями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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