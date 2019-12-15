Она рассказал, что всегда была противницей практики, когда преподаватели на праздники задают ученикам работу. Ольга Васильева призывает отказаться от такой практики. При этом министром заявлено о распространении ситуации, когда над домашним заданием работает вся семья.Васильева считает, что это происходит из-за того, что потеряна функциональная грамотность: у учеников нет понимания, как применять получаемые ими знания. Эта тенденция, по её словам, подтверждается и международными исследованиями.