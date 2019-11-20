Проект будет представлен на профессиональной конференции под названием "Современная региональная энциклопедистика", которая пройдёт 21 ноября в Уфе. Проект помимо базы данных будет включать различные познавательные инструменты.Главой России Владимиром Путином 5 ноября на собрании Совета по русскому языку было сказано, что электронная версия БРЭ будет отличаться от "Википедии" тем, что в ней будет представлена лишь достоверная информация.