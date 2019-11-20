20.11.2019, 11:41
Российский аналог "Википедии" будут разрабатывать также специалисты из регионов
ИА «Ореанда-Новости» Деятелем культуры Сергеем Кравецом было заявлено, что к разработке электронного портала Большой Российской энциклопедии будут привлечены специалисты из регионов.
Проект будет представлен на профессиональной конференции под названием "Современная региональная энциклопедистика", которая пройдёт 21 ноября в Уфе. Проект помимо базы данных будет включать различные познавательные инструменты.
Главой России Владимиром Путином 5 ноября на собрании Совета по русскому языку было сказано, что электронная версия БРЭ будет отличаться от "Википедии" тем, что в ней будет представлена лишь достоверная информация.
Проект будет представлен на профессиональной конференции под названием "Современная региональная энциклопедистика", которая пройдёт 21 ноября в Уфе. Проект помимо базы данных будет включать различные познавательные инструменты.
Главой России Владимиром Путином 5 ноября на собрании Совета по русскому языку было сказано, что электронная версия БРЭ будет отличаться от "Википедии" тем, что в ней будет представлена лишь достоверная информация.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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