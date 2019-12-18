18.12.2019, 15:11
Российский Дед Мороз и его финский коллега встретились и вручили друг другу подарки
ИА «Ореанда-Новости» В среду на границе России и Финляндии Дед Мороз и его финский коллега Йоулупукки обменялись подарками и поздравлениями. Об этом заявлено в сообщении пресс-службы правительства Лениградской области и губернатора.
Встреча российского Деда Мороза и Йоулупукки является символом добрососедских отношений между двумя государствами.
Встреча Деда Мороза и Йоулупукки состоялась в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное". Здесь также состоялся праздничный концерт, в котором поучаствовали российские и финские творческие коллективы.
Дед Мороз вручил финскому коллеге сделанный из шоколада герб Выборга. Йоулупукки подарил Деду Морозу рождественскую корзину, наполненную сладостями.
В сообщении также заявлено, что встречавшиеся занимались решением проблемы отсутствия снега.
Встреча российского Деда Мороза и Йоулупукки является символом добрососедских отношений между двумя государствами.
Встреча Деда Мороза и Йоулупукки состоялась в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное". Здесь также состоялся праздничный концерт, в котором поучаствовали российские и финские творческие коллективы.
Дед Мороз вручил финскому коллеге сделанный из шоколада герб Выборга. Йоулупукки подарил Деду Морозу рождественскую корзину, наполненную сладостями.
В сообщении также заявлено, что встречавшиеся занимались решением проблемы отсутствия снега.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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