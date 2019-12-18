ИА «Ореанда-Новости» В среду на границе России и Финляндии Дед Мороз и его финский коллега Йоулупукки обменялись подарками и поздравлениями. Об этом заявлено в сообщении пресс-службы правительства Лениградской области и губернатора. 

Встреча российского Деда Мороза и Йоулупукки является символом добрососедских отношений между двумя государствами. 

Встреча Деда Мороза и Йоулупукки состоялась в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное". Здесь также состоялся праздничный концерт, в котором поучаствовали российские и финские творческие коллективы. 

Дед Мороз вручил финскому коллеге сделанный из шоколада герб Выборга. Йоулупукки подарил Деду Морозу рождественскую корзину, наполненную сладостями. 

В сообщении также заявлено, что встречавшиеся занимались решением проблемы отсутствия снега.