Российская картина «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее.





Отмечается, что это самый кассовый российский фильм – сборы уже превысили отметку в 3 миллиарда рублей. 13 июня картину одновременно покажут на 10 тысячах экранах.





Премьера кино в Азии состоялась в рамках Шанхайского международного кинофестиваля 2018 года.