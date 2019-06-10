10.06.2019, 21:18
Российский фильм "Движение вверх" выходит в прокат в Китае
ИА «Ореанда-Новости». Российская картина «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее.
Отмечается, что это самый кассовый российский фильм – сборы уже превысили отметку в 3 миллиарда рублей. 13 июня картину одновременно покажут на 10 тысячах экранах.
Премьера кино в Азии состоялась в рамках Шанхайского международного кинофестиваля 2018 года.
Отмечается, что это самый кассовый российский фильм – сборы уже превысили отметку в 3 миллиарда рублей. 13 июня картину одновременно покажут на 10 тысячах экранах.
Премьера кино в Азии состоялась в рамках Шанхайского международного кинофестиваля 2018 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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