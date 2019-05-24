ИА «Ореанда-Новости». Российская картина получила приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, сообщают РИА Новости.

Награду получил 27-летний режиссёр Кантемир Балагов. Он не смог попасть в город к торжественной части, приз за него получил продюсер Александр Роднянский.

Картина рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года.

Отмечается, что «Особый взгляд» - это вторая по значимости секция на фестивале. В ней отбирают необычные картины, часто туда попадают фильмы режиссёров-дебютантов.