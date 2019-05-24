24.05.2019, 22:29
Российский фильм «Дылда» наградили на Каннском кинофестивале
ИА «Ореанда-Новости». Российская картина получила приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, сообщают РИА Новости.
Награду получил 27-летний режиссёр Кантемир Балагов. Он не смог попасть в город к торжественной части, приз за него получил продюсер Александр Роднянский.
Картина рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года.
Отмечается, что «Особый взгляд» - это вторая по значимости секция на фестивале. В ней отбирают необычные картины, часто туда попадают фильмы режиссёров-дебютантов.
Награду получил 27-летний режиссёр Кантемир Балагов. Он не смог попасть в город к торжественной части, приз за него получил продюсер Александр Роднянский.
Картина рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года.
Отмечается, что «Особый взгляд» - это вторая по значимости секция на фестивале. В ней отбирают необычные картины, часто туда попадают фильмы режиссёров-дебютантов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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