ИА «Ореанда-Новости». Картина Балагова «Дылда» победила на Женевском кинофестивале.

Об этом сообщает официальный сайт самого кинофестиваля.

GIFF (Geneva International Film Festival) проходил с 1 по 10 ноября. В номинации полнометражного кино «Дылда» стала победителем. Кроме неё в конкурсе принимали участие 54 картины.

Судьи кинофестиваля объявили победителя и заметили пробирающую силу картины. Кроме того, они отметили молодого режиссёра, ставшего одним из важнейших составляющих фильма. Комитет назвал «Дылду» произведением искусства о скорби и восстановлении.

«Дылда» уже заработала себе репутацию в кругах профессионального кино. Она прошла в конкурс на «Оскар», взяла две награды на Каннском фестивале. Также, фильм стал одним из претендентов на награду «Золотой глобус», победителей которого, объявят 9 декабря.