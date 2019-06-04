Премьера фильма состоится на 22-м Шанхайском международном кинофестивале. Он пройдёт с 15 по 24 июня.В Россий фильм вышел в прокат 1 января 2019 года. Картина установила рекорд по сборам, став вторым в российской истории фильмом, который преодолел отметку сборов в два миллиарда рублей.