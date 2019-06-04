04.06.2019, 19:13
Российский фильм «Т-34» осенью выйдет в прокат в Китае
ИА «Ореанда-Новости». Российская картина «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова выйдет в широкий прокат в Китае осенью этого года, пишут РИА Новости.
Премьера фильма состоится на 22-м Шанхайском международном кинофестивале. Он пройдёт с 15 по 24 июня.
В Россий фильм вышел в прокат 1 января 2019 года. Картина установила рекорд по сборам, став вторым в российской истории фильмом, который преодолел отметку сборов в два миллиарда рублей.
Премьера фильма состоится на 22-м Шанхайском международном кинофестивале. Он пройдёт с 15 по 24 июня.
В Россий фильм вышел в прокат 1 января 2019 года. Картина установила рекорд по сборам, став вторым в российской истории фильмом, который преодолел отметку сборов в два миллиарда рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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