ИА «Ореанда-Новости». Показы российского фильма «Т-34» в США проходит с большим успехом, собираются полные залы. Идеи борьбы с нацизмом вызывают живой отклик у общественности, отмечает Павел Степанов, замминистра культуры по кинематографии.

Фильм режиссёра Алексея Сидорова о бесстрашном экипаже легендарного танка идёт в американских кинотеатрах с 17 февраля. Показы будут продолжаться до 24 февраля, и за это время картину увидят в 24 кинотеатрах двадцати городов США и Канады. Начиная с 21 февраля «Т-34» будут показывать в девяти европейских городах.

Александр Беляков, директор по развитию ГК «Киносфера» (она ответственна за показ за рубежом - США, Канада), заявил, что «Т-34» пользуется большим успехом и собирает полные залы, билеты на киносеансы быстро распродаются. Фильм уже успели показать в 10 крупнейших американских городах. В основной день проката, 20 февраля, картина вышла на экраны в Майами, Сиэтле, Чикаго, Нью-Йорке (в последних двух городах - дважды в день). Также фильм показали в кинотеатрах Вашингтона и Лос-Анджелеса, Хьюстона, Денвера, Бостона, Филадельфии.

Беляков рассказал, что перед премьерой, в том числе и в сам день премьеры, были получены письма от неизвестных «активистов», поступали звонки с требованиями не допускать показов. В Бостоне у кинотеатра собрался небольшой пикет с воздушными шариками в виде танков, но, по мнению организаторов, он лишь послужил рекламой фильму и не возымел никакого действия. Единственное, что было сделано после заявлений радикалов, - показ «Т-34» перенесли из частного кинозала в один из залов крупной американской сети кинотеатров. Что касается сеанса в Сан-Франциско 21 февраля, его отменили, так как радикалам удалось запугать владельца кинозала.

Как отмечает издание «Взгляд», посольство Украины в Соединённых Штатах призывало кинотеатры прекратить прокат российского фильма - «популяризации российской агрессии». В ответ на это глава Минкульта РФ Владимир Мединский посоветовал представителям посольства «заняться своим здоровьем».

Павел Степанов, заместитель главы Минкульта РФ по кинематографии, отметил, что в зарубежных кинотеатрах могут запретить показ «Т-34», но это лишь станет дополнительным подтверждением повышенного интереса к фильму.