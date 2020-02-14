ИА «Ореанда-Новости». Российский сериал «Алиса» номинирован на South by Southwest, международный фестиваль, который пройдёт с 13 по 22 марта в городе Остин штата Техас.

Фестиваль проходит с 1987. В разные года на нем состоялись премьеры сериалов «Мистер Робот», «Девчонки», «Кремниевая долина».

В российском сериале, который стал участником конкурса, главные роли исполнили Ирина Горбачева и Иван Кукушкин. Режиссёрами выступили Василиса Кузьмина и Иван Петухов. До этого они работали над фильмом «Подарок», где сыграла Ума Турман.

«Алиса» – это сериал, повествование в котором ведётся от лица нейросети. Пять историй о таксистах и пассажирах сняты в формате скринлайф, т.е. всё действие разворачивается на экранах девайсов.

Он уже вызвал широкий резонанс в сети, премьеру ожидают с большим нетерпением. Она намечена на апрель 2020 года.