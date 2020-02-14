ИА «Ореанда-Новости». Необычные действия танков были замечены на военном полигоне. Танки образовали сердце. На такое собирание конструктора из военной техники солдаты пошли, чтобы помочь сослуживцу сделать предложение руки и сердца.

Российский солдат, заручившись помощью однополчан, решился сделать необычное предложение руки и сердца, от которого трудно отказаться. 16 танков за несколько минут образую фигуру в форме сердца, пока лейтенант задавал вопрос своей возлюбленной.

Этот миниспектакль был снят на видео, которое позже опубликовало Министерством обороны. Ролик уже гуляет по сети и собирает тысячи просмотров.