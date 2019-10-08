ИА «Ореанда-Новости». Кино российского производства потеряло часть иностранных зрителей.

Российские фильмы укрепили позиции в национальном прокате. Об этом показывает проверка расходования средств государственной поддержки в кинематограф 2017-2018 годах. В 2018 году его посетили почти 200 миллионов зрителей (2,5% мирового рынка).

Счётная палата также отметила, что у кинокартин отечественного производства есть большой потенциал.

За тот же период в 2018 году на российское кино иностранных зрителей пришлось лишь 8 миллионов. С 2017 года их число сократилось практически на 15%.

Аудиторы пришли к выводу, что необходимо менять политику финансирования российского кинопроката.