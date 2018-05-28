ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росструд напомнил жителям России о том, что впереди длинная рабочая неделя. Она будет длиться шесть дней. А мы напоминаем, что ждёт вас после.

Первая рабочая неделя июня у россиян будет из шести дней. Трудиться придётся с понедельника 4 июня и по субботу 9 июня. Эти числа указаны включительно. Но это не самая плохая новость, после жители России компенсируют этот выходной. Отдыхать будем 10-го, 11-го и 12-го июня – сразу три дня.

При этом субботний рабочий день считается предпраздничным, предприятия, организации и другие структуры сделают его сокращённым на один час.

Перенос рабочего дня сделан, чтобы не разрывать выходные. Понедельник объявлен выходным днём, потому что во вторник, 12 июня, в стране пройдёт масштабное празднование Дня России.

Этому празднику исполнилось 28 лет, и это один самых «молодых» праздников в стране, которые сделали выходным днём. Впервые его учредили в РФ в 1990 году, тогда подписали в стране Декларацию о независимости.

12 июня во всех уголках страны запланированы масштабные мероприятия. Например, в Москве во вторник устроят концерты, где будут выступать творческие коллективы, организуют бесплатные экскурсионные программы. Состоятся всевозможные фестивали, будет работать праздничная торговля, развлечения и аттракционы. А на Красной площади в столице вечером запустят традиционный фейерверк. В течение дня будут флешмобы, запускание тысячи шаров в небо и чайная церемония с использованием самоваров.

Последний раз, когда служба по труду и занятости объявляла шестидневную рабочую неделю и переносы, был в апреле. Зато потом граждане отдыхали 29, 30 апреля и 1, 2 мая.

В следующий раз россияне будут отдыхать три дня только в ноябре – 3,4 и 5-го числа. Так как 4 ноября День народного единства.