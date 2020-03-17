17.03.2020, 14:48
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
ИА «Ореанда-Новости». Русская Православная Церковь совместно с Правительством разработала план по содействию борьбы с коронавирусом в рамках церкви. Будет введён ряд новшеств.
Теперь при богослужениях будет использоваться одноразовая посуда, перчатки и приборы. Неодноразовые инструменты будут тщательно дезинфицироваться спиртом и промываться кипятком. Все отходы будут утилизироваться, а вода будет меняться и освящаться чаще.
Сначала это будет реализовано в церквях Москвы, затем — по всей России.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» публиковало запись об огромный очередях из верующих, желающих поцеловать мощи Иоанна Крестителя.
Теперь при богослужениях будет использоваться одноразовая посуда, перчатки и приборы. Неодноразовые инструменты будут тщательно дезинфицироваться спиртом и промываться кипятком. Все отходы будут утилизироваться, а вода будет меняться и освящаться чаще.
Сначала это будет реализовано в церквях Москвы, затем — по всей России.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» публиковало запись об огромный очередях из верующих, желающих поцеловать мощи Иоанна Крестителя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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