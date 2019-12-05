ИА «Ореанда-Новости». Русская православная церковь не поддержала программу семейного образования «Классические беседы».

Из обращения синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата следует, то РПЦ выступает против образовательной программы «Классические беседы». В заявлении, опубликованном на сайте РПЦ, говорится, что учебные заведения Церкви не могут использовать данную программу.

Заявление было выпущено из-за многочисленных обращений общественности.

Авторы обращения уточнили, что «Классические беседы» не будут использоваться, так как не имеют грифа синодального отдела религиозного образования. Кроме того, РПЦ подчеркнула, что данная образовательная программа не имеет ничего общего с Русской православной церковью.

Сообщество «Классические беседы» - объединения семей, которые чтут христианские ценности. В рамках их сообщества предлагаются учебные материалы, которые не противоречат православному учению.



