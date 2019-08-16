ИА "Ореанда-Новости" Русская Арктика вошла в топ-20 самых интересных для посещения мест. Восемнадцатую строчку рейтинга присудило британское издание под названием «Wanderlust».

На официальном сайте вышеуказанного портала опубликована информация о том, какие места на планете являются самыми интересными круизными маршрутами. Так в этот список попал Северный морской путь. Авторы издания рекомендуют отправиться в путешествие во временной промежуток с июля по сентябрь. Для того, чтобы ознакомиться и исследовать самую северную часть Российской Федерации туристам необходимо иметь в запасе от двадцати пяти до двадцати восьми свободных дней. Начать путешествие можно как в России, так и в Соединённых Штатах Америки. Такие города как российский Анадырь Чукотского автономного округа или американский Ном, расположенный на территории американского штата Аляска, станут отличным пунктом отправления в это увлекательное путешествие. Авторы британского издания советуют проложить маршрут через Чукотское море – таким образом, путешественники полностью ознакомятся с бытом эскимосов. Кроме того, этот морской путь позволит туристам увидеть белых медведей и моржей.

Северный морской путь стал открытым для посещения относительно недавно. Ещё пять лет назад следовать этому направлению имели право исключительно ледоколы российской принадлежности. В настоящее время маршрут открыт для коммерческих целей.

Российские власти идут навстречу туристам. «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» включает в себя ряд задач, направленных на усиление туристического потенциала этой северной территории. К таким задачам можно отнести развитие транспортной инфраструктуры и внутренних водных маршрутов, создание аэропортов и новых схем туристических маршрутов.