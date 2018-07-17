ИА «Ореанда-Новости». 2018 год пройдёт без вручения литературной премии “Букер”, в связи с отсутствием финансирования.



Об этом стало известно из заявления комитета премии. Представители комитета указывают на то, что спонсора им найти так и не удалось, однако они продолжат поиск финансирования.



Окончательный результат будет известен с ноября по декабрь текущего года.



Об этом стало известно из заявления комитета премии. Представители комитета указывают на то, что спонсора им найти так и не удалось, однако они продолжат поиск финансирования.

Заявки на участие в премии обычно принимались весной, но в связи с финансовыми трудностями сроки были сдвинуты. По словам представителей комитета премии, первая декада июля - это период, когда Букеровское жюри отправляется на свои первые переговоры, в ходе которых они создают список произведений, которые готовы допустить к конкурсу. Однако из-за сложившихся обстоятельств, премиальный процесс не удалось начать вовремя.



Если комитету не повезёт, и они не найдут спонсора, руководство “Русского Букера” займётся процедурой закрытия старейшей российской независимой премии.





Премию “Русский Букер” основали в 1991 году англичане. Идея принадлежала Майклу Кейну, который возглавлял организацию Booker plc. Компанией в конце 1960-х было сформирована Букеровская премия для авторов, проживающих на территории Соединённого Королевства. Но четыре года назад комитет английской премии позволил принимать участие писателю из любой страны, главное, чтобы язык, на котором написано произведение, был английским. Победителями английской Букеровской премии становились такие авторы, как Уильям Голдинг, Грэм Свифт, Кадзуо Ишигуро и многие другие. Что касается российской премии, то её ежегодно вручаю писателю за лучший роман, написанный на русском языке. В прошлом году победительницей “Русского букера” стала Александра Николаенко, создавшая произведение “Убить Боборыкина. История одного убийства”. Напомним, что в разные годы премия “Русский букер” присуждалась таким известным авторам, как Владимир Маканин, Булат Окуджава, Григорий Вадимов, Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Рубен Гальего, Александр Иличевский, Александр Снегирев, Петр Алешковский и многие другие.





Стоит отметить, что в прошлом году старейшая независимая литературная премия “Русский букер” прошла в 26 раз. Значительный вклад в организацию премии делал Британский совет, который перестал существовать с начала лета текущего года.