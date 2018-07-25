ИА «Ореанда-Новости». Монеточка отменила своё выступление на фестивале «Нашествие–2018» месяц назад, а российская рок-группа Distemper сообщила об отказе выступать в среду 25 июля. До этого ряд других музыкальных групп отменили своё выступление на «Нашествии» в этом году, это они объяснили нежеланием выступать на фестивале, где будет экспозиция Министерства обороны России.



Организаторы фестиваля сообщили о том, что Монеточка заявила о своём отказе выступать ещё месяц назад, организаторы отметили, что это не повлияет на сотрудничество организаторов «Нашествия» с певицей. В пресс-службе мероприятия отметили, что они ведут переговоры со многим количеством исполнителей и отмены и переносы являются стандартным процессом. Монеточка уже больше месяца назад сообщила об отмене участия, сотрудничество с певицей продолжается.

Информацию об отмене выступления Монеточка сообщила своим поклонникам только днём ранее, во вторник 24 июля. Также отказались от выступления многие панк-группы – «Порнофильмы», «Элизиум», «Йорш» и «Пошлая Молли». Они отказались выступать из-за сотрудничества организаторов «Нашествия» с Министерством обороны.

Сегодня стало известно, что рок-группа Distemper вслед за другими группами отменила участие в «Нашествии» в этом году. Большинство из ранее названных групп объяснили свою отмену тем, что на территории фестиваля организаторы дали разрешение на размещение экспозиции Министерства обороны. На странице в Facebook группа Distemper в среду сообщила, что в знак солидарности с другими панк-исполнителями и по собственным убеждениям вынуждены отказаться от участия в фестивале.

Distemper является наиболее известной российской группой, играющей в стиле ска-панк, у группы выпущен 21 музыкальный альбом, коллектив начал свою творческую карьеру с 1989 года.

Фестиваль «Нашествие» в этом году пройдёт с 3 по 5 августа в Тверской области в Большом Завидово, планируется выступление 150 музыкальных коллективов, в том числе «Пикник», «Ленинград», «Ария» и «Алиса».

Министерство обороны принимает участие в музыкальном мероприятии с 2013 года, впервые фестиваль состоялся в 1999 году.



