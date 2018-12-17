ИА «Ореанда-Новости». С 23 декабря в Санкт-Петербурге начнётся I Международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна до Владивостока».

С 23 декабря 2018 по 13 ноября в овеянном волшебным дыханием зимы Петербурге будут звучать концерты I Международного органного фестиваля «Венок Рождества – от Берна до Владивостока». Начавшийся накануне Католического сочельника фестиваль завершится под Старый Новый Год, вплетая в своё богатое убранство Православное Рождество и Новый Год. Разнообразные и яркие программы, представляющие орган соло, в ансамблях с голосом, хором и самым неожиданным сочетанием инструментов, интересны детям и взрослым, продвинутым меломанам и неподготовленной публике. Фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и широчайшая география исполнителей – от Берна до Владивостока, – все это надолго оставит в сердцах публики отголоски аккордов музыкального празднества. Концерты Фестиваля пройдут в Концертном зале Яани кирик, Римско-католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии и Римско –католическом храме Девы Марии Лурдской. Необыкновенная атмосфера, пронизанная мистическим светом Рождества, ждет вас на концертах фестиваля, перекинувших музыкальный мост между эпохами, стремительно уходящим старым и неумолимо надвигающимся Новым Годом!

29 декабря 2018, суббота, 20:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

«Рождественские фанфары». Орган и брасс-квинтет: Бах, Гендель, Уэббер

Старт I Международного органного фестиваля Венок Рождества в храме Матери Божией Лурдской поразит публику праздничным звучанием голоса, трубы и брасс-квинтета.. Ансамбль пяти исполнителей на медных духовых инструментах – творческое сообщество блестящих солистов оркестра Мариинского театра, исполняющий музыку разных эпох, жанров и стилей в оригинальных аранжировках. Роскошь барокко, представленная опусами Генделя, Скарлатти, Вивальди и Баха, драматизм Бизе и неподражаемая самобытность Уэббера – рождественский подарок от петербургских музыкантов. Арии из золотого репертуара барокко прозвучат в исполнении неподражаемой Екатерины Фениной, солистки Михайловского театра. Орган в ансамбле с трубой представит интереснейшие транскрипции любимых классических хитов, которые заиграют новыми гранями в исполнении Алексея Иванова и Анны Ивановой.

Исполнители:

Екатерина Фенина, сопрано

Анна Иванова, орган

Алексей Иванов, труба

Квинтет духовых инструментов солистов Мариинского театра Brass Baroque:

Алексей Иванов, труба

Юрий Смирнов, труба

Захар Кацман, валторна

Михаил Винницкий, тромбон

Глеб Корчагин, туба

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

30 декабря 2018, воскресенье, 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

I Международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна до Владивостока»

Органный концерт «Звучащее Рождество».

Бах, Бальбатр, григорианские песнопения, гимны, колядки

Рождество – самый главный праздник западного литургического календаря. Рождественское время исполнено радости, света и любви. И, конечно же, особой, прекрасной музыки. Звучащее Рождество ждет вас 30 января. Ансамбль Gratia и органист Алексей Попов создадут неповторимую атмосферу, исполнив григорианские песнопения, старинные европейские гимны и баллады и колядки, представляющие традиции разных стран.







Исполнители:

Алексей Попов, орган

Ансамбль Gratia:

Ольга Делазари, сопрано

Полина Калинкина, сопрано

Надежда Басковничева, альт

Маргарита Джакони, альт

Дина Степанова, альт

Андрей Пирогов, бас

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





3 января 2019, четверг, 20:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

I Международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна до Владивостока».

Рождественская встреча виртуозов. Орган и труба

Выдающийся органист современности Даниэль Зарецкий, объехавший с концертами практически все страны Европы и города России, где установлены органы, успешно гастролирующий в США, Латинской Америке и Азии, выступит в дуэте с трубачом-виртуозом, артистом оркестра Мариинского театра Геннадием Никоновым. Музыканты представят яркую и контрастную программу: от шедевров барокко до наших дней. Сюрприз концерта – выступление Геннадия Никонова – обладателя редкого тембра – контратенора – в тот ж вечер в качестве вокалиста. Рождественская встреча виртуозов – незабываемый вечер в первые дни наступившего Нового Года.

Исполнители:

Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий, орган

Геннадий Никонов, труба, контратенор

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









5 января 2019, суббота, 20:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

I Международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна до Владивостока».

Рождественский ритурнель. Голос и орган. Гендель, Моцарт, Вивальди

Замечательное музыкальное вступление в грядущее Православное Рождество, сулящее праздничное настроение и исполнение желаний, дарят публике петербургские музыканты, певица Ольга Самойленко и органистка Елена Антипина. Голос и орган соединятся в божественной музыке Генделя, Моцарта, Вивальди, и Шуберта. Орган соло представлен сочинениями барокко и романтизма.

Исполнители:

Ольга Самойленко, сопрано

Елена Антипина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









6 января 2019, воскресенье, 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

I Международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна до Владивостока»

Орган детям – Рождество со «Щелкунчиком»



Рождественские праздники неизменно ассоциируются у нас с музыкой Петра Ильича Чайковского и удивительными историями Гофмана. В первую очередь – это балет «Щелкунчик», музыка которого замечательно звучит на органе. Не менее интересно в органной версии и новое рождение знаменитого «Детского альбома» – трогательного цикла фортепианных пьес Чайковского Эта музыка понятна и близка абсолютно всем – от мала до велика! На Рождество с Чайковским приглашают лауреаты международных конкурсов, органистки Мария Лобецкая и Екатерина Маришкина, а также артист Александр Сикорский (художественное слово).





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Мария Лобецкая, орган

Екатерина Маришкина, орган

Александр Сикорский – художественное слово

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





12 января 2019, суббота, 20:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

I Международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна до Владивостока»

Рождество a capella. Орган и хор. Бах, Таривердиев, песни народов мира, музыка к кинофильмам

I Международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна до Владивостока», начавшийся накануне западного Рождества, продолжается в наступившем 2019 году. В концерте Рождество a capella прозвучит рождественская, новогодняя и просто праздничная, поднимающая настроение музыка в исполнении петербургского коллектива Акапеллика. Бах, Петерс, Грубер, русские и польские колядки, музыка из кинофильмов, авторские сочинения участников ансамбля и многое другое. На этот раз Акапеллика отступит от своего традиционного стиля исполнения, нашедшего отражение даже в названии коллектива.





Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Вокальная группа Акапеллика:

Алёна Писарева, Татьяна Жирихина, Ксения Ахтырская, Зинаида Валяренко, Фёдор Антонов, Данил Корнев

Художественный руководитель Федор Антонов

Мария Лобецкая, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





13 января 2019, воскресенье, 16:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

I Международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна до Владивостока»

Рождественский ноктюрн. Голос и орган. Дакен, Каччини, Бах, Пьяццолла

Канун Старого Нового Года. Мистические зимние дни, озаренные радостью и светом праздничной иллюминации. Программа «Рождественский ноктюрн» представит мировые шедевры, охватив несколько веков – от звучания старинных рождественских ноэлей и хитов эпохи барокко, среди которых Каччини и Гендель до сочинений Пьяццоллы, Нино Роты и даже …госпела! Любимый публикой дуэт, лауреаты международных конкурсов Александра Зарянкина и Екатерина Маришкина приглашают в мир тончайших эмоций, причудливой звукописи и божественных гармоний.

Лауреаты международных конкурсов

Александра Зарянкина, сопрано

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)







