Творческое состязание, носящее имя выдающегося музыканта, призвано увековечить память ученого, исследователя, основателя советской органной школы, профессора Ленинградской консерватории, воспитавшего блестящую плеяду органистов, которые продолжают и развивают достижения великого мастера.Мероприятие заняло значимое место в культурной жизни Северной столицы и достойно зарекомендовало себя в мировом органном сообществе. В составе жюри работали представители различных органных школ Европы, США и России – профессора крупнейших консерваторий мира и именитые концертирующие органисты.В распоряжение музыкантов, допущенных ко второму туру Конкурса, предоставлено три интереснейших органа Санкт-Петербурга. Финал пройдет в формате открытого концерта в зале Академической Капеллы Санкт-Петербурга на уникальном историческом инструменте Walcker.