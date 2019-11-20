20.11.2019, 14:00
С 5 по 8 декабря в Санкт-Петербургской Государственной консерватории пройдёт конкурс органистов имени И. А. Браудо
ИА "Ореанда-Новости". В период с 5 по 8 декабря 2019 года Санкт-Петербургская консерватория Н. А. Римского-Корсакова проводит III Международный конкурс органистов имени И. А. Браудо, учрежденный старейшим музыкальным вузом в 2009 году. Творческое состязание, носящее имя выдающегося музыканта, призвано увековечить память ученого, исследователя, основателя советской органной школы, профессора Ленинградской консерватории, воспитавшего блестящую плеяду органистов, которые продолжают и развивают достижения великого мастера.
Мероприятие заняло значимое место в культурной жизни Северной столицы и достойно зарекомендовало себя в мировом органном сообществе. В составе жюри работали представители различных органных школ Европы, США и России – профессора крупнейших консерваторий мира и именитые концертирующие органисты.
В распоряжение музыкантов, допущенных ко второму туру Конкурса, предоставлено три интереснейших органа Санкт-Петербурга. Финал пройдет в формате открытого концерта в зале Академической Капеллы Санкт-Петербурга на уникальном историческом инструменте Walcker. Основная задача Конкурса – выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей.
Мероприятие заняло значимое место в культурной жизни Северной столицы и достойно зарекомендовало себя в мировом органном сообществе. В составе жюри работали представители различных органных школ Европы, США и России – профессора крупнейших консерваторий мира и именитые концертирующие органисты.
В распоряжение музыкантов, допущенных ко второму туру Конкурса, предоставлено три интереснейших органа Санкт-Петербурга. Финал пройдет в формате открытого концерта в зале Академической Капеллы Санкт-Петербурга на уникальном историческом инструменте Walcker. Основная задача Конкурса – выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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